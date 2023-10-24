Нефть дорожает из-за беспокойства конфликтом на Ближнем Востоке

Цены на нефть 24 октября выросли после потерь накануне, поскольку остается беспокойство по поводу того, что война Израиля и ХАМАС может перерасти в более масштабный конфликт в регионе-экспортере нефти, что повлечет за собой потенциальные перебои с поставками.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 50 центов, или 0,5%, до 90,33 долларов за баррель до 06:50 по Гринвичу.

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Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли на 46 центов, или 0,5%, до 85,95 долларов за баррель.

Что повлияло на цены

Оба контрольных показателя упали более чем на 2% 23 октября, поскольку дипломатические усилия на Ближнем Востоке, крупнейшем в мире регионе поставки нефти, активизировались для сдерживания конфликта между Израилем и ХАМАС, уменьшив беспокойство инвесторов по поводу перебоев в поставках.

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Ситуация между Израилем и ХАМАС остается очень нестабильной и очевидной, рынок остается разделенным по поводу того, будет ли конфликт ослабляться, поскольку ХАМАС продолжает освобождать заложников, или вспыхнет снова", — говорит основательница компании Vanda, занимающаяся анализом рынка нефти.

Ожидалось, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли, а запасы дистиллята и бензина упали, показал предварительный опрос Reuters в понедельник.