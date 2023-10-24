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Враг использует ИИ для создания телесюжетов о якобы отключениях света в Украине - ДТЭК

Вторник, 24 октября 2023, 11:16 - Лия Ильченко
 

Враг с помощью искусственного интеллекта создает десятки различных псевдо телевизионных сюжетов якобы от украинских телеканалов и распространяет их в соцсетях.

Об этом предупреждает компания ДТЭК.

"В псевдо сюжетах говорится о якобы уже введенных графиках отключений по всей стране. Это информационная атака оккупантов. Цель врага - дезинформировать украинцев, манипулировать общественным сознанием и сеять панику", - заявляют в ДТЭК.

"Сейчас в Украине контролируемая и стабильная ситуация с электроснабжением", - подчеркивается в сообщении.

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Как отмечают в ДТЭК, официальная подтвержденная информация - только на официальных страницах энергетических компаний и органов государственной власти.

электроэнергия ДТЭК
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