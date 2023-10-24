Американская DFC профинансирует пять проектов в Украине на 380 миллионов долларов

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) одобрила пять новых проектов в Украине более чем на 380 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Одобренные проекты направлены на поддержку продовольственной безопасности, малого бизнеса, систем здравоохранения и международной торговли.

Первая вице-премьер - министерша экономики Юлия Свириденко отметила, что сотрудничество украинских компаний и банков с Американской корпорацией по финансированию международного развития (DFC), с одной стороны, повышает устойчивость экономики Украины, а с другой – посылает мощный сигнал инвесторам со всего мира. , что даже во время войны не нужно бояться инвестировать в Украину

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"На сегодняшний день мандат DFC позволяет поддерживать не только американских инвесторов, но и европейских и украинских, за что мы благодарны нашим партнерам", - добавила она.

В частности, DFC выделила 250 млн долл. для поддержки усилий украинских птицеводов и производителей зерна по смягчению последствий войны России против Украины.

А также объявила о заключении двух отдельных соглашений на общую сумму 60 млн долл. с украинскими банками по мобилизации капитала для постоянной поддержки малого и среднего бизнеса путем облегчения их доступа к финансированию в Украине.

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Агентство США по международному развитию USAID будет поддерживать каждую из этих транзакций технической помощью. Микропредприятия, а также малый и средний бизнес будут иметь возможность получить финансирование в банках со смягченными требованиями, поскольку гарантии DFC будут использоваться для заполнения заемщиков.

Четвертый проект касается гарантий в размере 50 млн долл., которые предоставляются Глобальной программе финансирования торговли Международной финансовой корпорации (IFC), которая расширила доступ украинских банков к финансированию международной торговли. Этот проект поддерживает критические потоки как импорта, так и экспорта для украинских компаний.

Также DFC предоставляет 25 млн долл страхования от политических рисков для Superhumans Center.

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) является правительственным учреждением финансирования развития США, сотрудничает с частным сектором для финансирования решения наиболее критических проблем, с которыми сегодня сталкивается мир.

Экономическая правда