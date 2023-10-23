Фармгигант Roche покупает компанию Telavant за более чем 7 миллиардов долларов

reuters

Швейцарская фармкомпания Roche решила приобрести фирму Telavant у Roivant Sciences и Pfizer за более чем 7 млрд долларов.

Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что Telavant имеет патент на новый экспериментальный лекарственный препарат RVT-3101 для лечения воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

По условиям соглашения, Roche заплатит 7,1 млрд долл сразу и еще 150 млн долл в зависимости от достижения определенных целей по разработкам.

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При этом Roche получит право на разработку, производство и продажу разрабатываемого препарата Telavant в США и Японии, который она называет "многообещающей новой терапией" для пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

Сообщается, что препарат RVT-3101 направлен на лечение, в частности, язвенного колита и болезни Крона. Roche ожидает, что препарат можно будет применять при множестве других заболеваний, поскольку механизм антитела в его основе направлен как на воспаление, так и на фиброз.

За пределами США и Японии право на продажу лекарства остается за Pfizer.

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Ожидается, что сделку закроют до конца года или в 1 квартале 2024 года.

Томас Шинекер, который занял должность генерального директора Roche в марте, ранее рассказывал Financial Times, что препарат RVT-3101 имеет трансформационный потенциал.

По его словам, Roche компания открыта к крупным приобретениям, если они имеют финансовый смысл.

Хронические желудочно-кишечные заболевания диагностированы почти у 8 млн человек во всем мире, и у 80% пациентов стойкой ремиссии нет, говорят Roche.

Больше пациентов страдает от заболеваний иммунной системы, чем от рака, и имеющиеся лекарства не приносят им пользы, сказала в разговоре с FT исполнительный директор фармацевтического подразделения Roche Тереза Грэм.

По ее словам, несмотря на достижения в терапии, лечения для таких заболеваний не существует, и они создают большую нагрузку на систему здравоохранения.

"Поскольку мы все больше понимаем биологию человеческой иммунной системы, мы продолжим искать новые способы борьбы с этими заболеваниями и, возможно, не только принесем значимую пользу для отдельных пациентов, но и значительно разгрузим мировые системы здравоохранения", - считает Грэм.

Экономическая правда