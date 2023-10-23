Фондовый рынок Китая упал до минимума с 2019 года

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Китайские акции упали до самого низкого уровня со времен до пандемии Covid-19, поскольку последние усилия Пекина по поддержке фондового рынка не смогли остановить распродажу, вызванную замедлением роста ВВП, кризисом ликвидности в секторе недвижимости и геополитической напряженностью.

Об этом пишет Financial Times.

Так, индекс CSI 300 крупнейших китайских компаний, котирующихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, упал в понедельник на 1,3% до 3463 пунктов, что стало самым низким уровнем с 2019 года. В долларовом эквиваленте в этом году индекс упал примерно на 15%.

"Китайские акции превзошли мировые рынки в начале пандемии и устроили ралли в начале этого года, надеясь на отскок от разрушительной политики "нулевого ковида".

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Однако дальнейшее замедление роста и громкие дефолты по долларовым долгам китайских девелоперов побудили инвесторов "сбрасывать" китайские акции, тогда как ряд мер поддержки, введенных с июля высшими должностными лицами с целью "оживления рынков капитала и земельной политики для повышения доверия инвесторов", не смогли остановить распродажу акций", - пишет газета.

Глобальные фонды также обеспокоены ухудшением отношений между США и Китаем, когда на управляющих активами оказывается давление со стороны Вашингтона из-за инвестиций в некоторые китайские компании, котирующиеся на биржах Шанхая и Шэньчжэня.

"Глобальным инвесторам важны два фактора, чтобы вернуться на фондовый рынок Китая, - геополитика и китайская экономика. Только тогда они смогут начать поднимать цены", - пояснил старший банкир по рынкам капитала в одном инвестбанке из США.

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Издание отмечает, что иностранные инвесторы, которые используют гонконгскую программу Stock Connect для торговли акциями китайских материковых компаний, с начала августа продали бумаг на 169 млрд юаней (23 млрд долл), в результате чего чистый приток за год снизился более чем на 70% и составил всего 66 млрд юаней.

Экономическая правда