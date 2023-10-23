Экс-депутату Кличко объявлено подозрение за самовольное строительство в Дарнице

Экс-депутат Киевского горсовета самовольно занял земельный участок в Дарницком районе столицы, не имея решения органов исполнительной власти или органов местного самоуправления о передаче его в собственность или предоставлении в пользование.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По обнародованной Офисом генпрокурора фотографии можно утверждать, что речь идет о депутате Сергее Котвицком - №12 в списке партии "УДАР" на выборах 2015 года, бывшем члене комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевсовета.

По данным следствия, при отсутствии разрешительных градостроительных документов он построил определенный объект на территории сооружения, которые используются в качестве места розничной продажи продуктов питания и других товаров.

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В дальнейшем на основании поддельных документов он зарегистрировал на них право собственности. Хотя змельный участок, на котором подозреваемый разместил самовольно построенные здания площадью 858,8 м кв, находится в коммунальной собственности территориальной общины города Киева.

Сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Экс-депутат получил подозрение по факту самовольного занятия земельного участка и самовольного строительства, подделки и использовании официального документа (ч. 3 ст. 197-1, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).

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Напоминаем:

Котвицкий уже попадал в подобные истории.

В частности, в 2014 году его имя упоминалось в связи со скандальной застройкой на столичных Осокорках.

Котвицкий заявлял, что не имеет отношения к компании, которая установила забор возле метро "Осокорки", но называл это строительство полностью законным.

Тогда в результате противостояний ранения получили 30 активистов и 15 милиционеров.

Но в целом Котвицкий оказался достаточно немедийной личностью. Упоминаний о нем в СМИ крайне мало.