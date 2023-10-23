Экс-депутату Кличко объявлено подозрение за самовольное строительство в Дарнице
Экс-депутат Киевского горсовета самовольно занял земельный участок в Дарницком районе столицы, не имея решения органов исполнительной власти или органов местного самоуправления о передаче его в собственность или предоставлении в пользование.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По обнародованной Офисом генпрокурора фотографии можно утверждать, что речь идет о депутате Сергее Котвицком - №12 в списке партии "УДАР" на выборах 2015 года, бывшем члене комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевсовета.
По данным следствия, при отсутствии разрешительных градостроительных документов он построил определенный объект на территории сооружения, которые используются в качестве места розничной продажи продуктов питания и других товаров.
В дальнейшем на основании поддельных документов он зарегистрировал на них право собственности. Хотя змельный участок, на котором подозреваемый разместил самовольно построенные здания площадью 858,8 м кв, находится в коммунальной собственности территориальной общины города Киева.
Сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения.
Экс-депутат получил подозрение по факту самовольного занятия земельного участка и самовольного строительства, подделки и использовании официального документа (ч. 3 ст. 197-1, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).
Напоминаем:
Котвицкий уже попадал в подобные истории.
В частности, в 2014 году его имя упоминалось в связи со скандальной застройкой на столичных Осокорках.
Котвицкий заявлял, что не имеет отношения к компании, которая установила забор возле метро "Осокорки", но называл это строительство полностью законным.
Тогда в результате противостояний ранения получили 30 активистов и 15 милиционеров.
Но в целом Котвицкий оказался достаточно немедийной личностью. Упоминаний о нем в СМИ крайне мало.