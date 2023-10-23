В Украине планируют разрешить предпринимательскую деятельность без регистрации ФЛП с 1 января

Депутаты предлагают разрешить в Украине предпринимательскую деятельность без регистрации физического лица предпринимателя уже с 1 января 2024 года.

Это предусмотрено законопроектом №10166, автором которого выступают глава финкомитета Рады и его первый заместитель - Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк, а также еще 16 депутатов.

Целью законопроекта является создание условий для получения дополнительного, нерегулярного или незначительного дохода без регистрации физического лица - предпринимателя при осуществлении отдельных видов деятельности в сфере предоставления услуг.

Ожидается, что в случае принятия этот Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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Воспользоваться новым режимом налогообложения смогут физические лица, которые не являются самозанятыми и соответствуют ряду критериев (в частности, об отсутствии работников, видов деятельности и т.д.).

Законопроектом предлагается:

установить, что доходы, полученные физическим лицом в рамках специального режима, облагаются налогом по ставке 6%, если сумма полученного дохода в течение года не превышает 153 размеров минимальной заработной платы. В случае превышения такой суммы - применяется ставка 18% к сумме превышения;

создать специальную цифровую платформу, на которую граждане будут сообщать о применении специального режима налогообложения;

определить понятие "оператор цифровой платформы", на которого будет возложена обязанность по предоставлению контролирующему органу информации о доходе, полученном физическими лицами с использованием цифровой платформы;

предусмотреть, что нарушение сроков представления информации контролирующим органам о доходах физических лиц, применяющих специальный режим, влечет привлечение к ответственности операторов цифровых платформ - как резидентов, так и нерезидентов с учетом соответствующих особенностей;

определить новый объект налогообложения в виде дохода физического лица, полученного от осуществления отдельных видов деятельности, а также предусмотреть, что налоговое обязательство по такому объекту определяется контролирующим органом в специально установленном порядке;

установить, что физическое лицо, применяющее специальный режим, имеет право открыть специальный счет исключительно в одном самостоятельно выбранном им банке, доступном для выбора при подаче заявления о применении специального режима;

определить, что для физического лица, применяющего специальный режим налогообложения, налоговое обязательство определяется контролирующим органом с использованием данных регистраторов расчетных операций и/или операторов цифровых платформ;

физическое лицо обязано обеспечить наличие или перечислить на специальный счет сумму средств, достаточную для своевременного перечисления банком суммы согласованного налогового обязательства. В случае невозможности банком уплатить в бюджет необходимую сумму, денежное обязательство становится налоговым долгом налогоплательщика, который подлежит взысканию;

лицо, применяющее специальный режим налогообложения, должно осуществлять все расчеты исключительно с помощью регистратора расчетных операций или программного регистратора расчетных операций независимо от способа расчетов в соответствии с Законом о РРО, за исключением расчетов за услуги, предоставляемые с использованием цифровых платформ.

Напоминаем:

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Это уже вторая попытка депутатов провести похожие нормы.

Авторами предыдущего законопроекта №8143 была группа народных депутатов, среди которых председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова. Проект вынесен на рассмотрение текущей сессии Верховной Рады.

Законопроект предусматривает, что предпринимательскую (экономическую) деятельность, без регистрации физического лица-предпринимателя, может осуществлять домохозяйство. То есть, разрешаются виды работ, к которым привлекаются члены этого домохозяйства, кроме видов деятельности, подлежащих лицензированию и относятся к независимой профессиональной деятельности.

Годовой доход от экономической деятельности домохозяйства не должен превышать сумму 8 миллионов гривен.