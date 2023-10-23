В Forbes Ukraine отрицают возможное приобретение россиянином всей медиагруппы Forbes

В Forbes Ukraine отрицают, что сделка по приобретению всей медиагруппы Forbes российским олигархом Магомедом Мусаевым, имела место.

Соответствующее заявление Forbes Ukraine опубликовано 23 октября в связи с сообщением Washington Post о возможном участии российского бизнесмена в сделке по приобретению глобального Forbes.

"В мае 2023 года американский миллиардер Остин Расселл объявил о приобретении 82%-й доли в Forbes Global Media Holdings, материнской компании всемирно известного журнала. Остин Рассел категорически отрицает присутствие российского капитала в консорциуме, участвующем в реализации сделки", - говорится в сообщении.

Кроме того, сделка по приобретению 82% Forbes Global Media Holdings проходит проверку компетентных органов США.

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"Она находится в поле зрения американских регуляторов, в том числе Комитета по иностранным инвестициям в Соединенные Штаты (CFIUS) при Министерстве финансов США", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Forbes является глобальным брендом со 100-летней историей и безупречной репутацией.

"Любые действия, подрывающие это наследие, являются неприемлемыми", - заявляют в Forbes Ukraine.

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Напоминаем:

Российский олигарх и владелец российской версии журнала Forbes Магомед Мусаев в частных разговорах с партнерами в июне заявлял, что стал новым владельцем всей медиагруппы Forbes. Об этом написало издание The Washington Post, ссылаясь на полученные пять аудиозаписей и одну видеозапись, в которых Мусаев якобы говорил об этом.

"Вы же понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ откроет мне доступ к любому", - говорил также россиянин.

Как свидетельствуют записи, Мусаев повторял это утверждение снова и снова, пишет издание. На видеозаписи, которую просмотрело издание The Post, он называет бизнесмена Остина Рассела "лицом" сделки и настаивает на том, чтобы его собственную причастность к ней замалчивали.