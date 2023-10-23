В Раде предлагают ввести 6% налог для самозанятых лиц – курьеров, таксистов и фотографов
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10166, который предлагает ввести специальный режим налогообложения самозанятых лиц, в частности, курьеров, таксистов, парикмахеров и т.д.
Об этом сообщил один из авторов проекта закона, первый заместитель налогового комитета Рады Ярослав Железняк.
Он пояснил, что речь идет об упрощенных условиях для легализации более 500 тысяч самозанятых лиц и определения юридической плоскости для деятельности онлайн-платформ (гармонизацию законодательства с ЕС – приведение налогового законодательства Украины в соответствие с требованиями Директивы об административном сотрудничестве (DAC7) по автоматическому обмену информацией операторов цифровых платформ).
Да, проектом закона предлагается ввести специальный режим налогообложения 20 видов деятельности:
- предоставление услуг по уходу за больными, лицами с инвалидностью, недееспособными, ограниченно дееспособными лицами, престарелыми;
- предоставление услуг такси и другие услуги перевозки легковыми автомобилями;
- курьерская деятельность (услуги по доставке на дом);
- проведение ремонтных работ объектов жилой и/или нежилой недвижимости; предоставление услуг перевода;
- дрессирование и уход за домашними животными;
- деятельность по организации и проведению праздничных мероприятий;
- деятельность в сфере здравоохранения человека, не требующая лицензии (деятельность медсестер, физиотерапевтов или другого парамедицинского персонала, психоаналитиков, психологов и психотерапевтов);
- услуги по выполнению фоторабот;
- услуги домашней прислуги;
- услуги по уходу за ребенком;
- услуги, связанные с очисткой и уборкой жилых помещений по индивидуальному заказу физических лиц;
- услуги по ремонту дома одежды и бытовых текстильных изделий;
- услуги по ремонту дома трикотажных изделий;
- услуги по ремонту дома кожаных галантерейных и дорожных изделий;
- услуги на дому по ремонту радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры;
- услуги по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов;
- услуги на дому по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов;
- парикмахерские услуги на дому;
- услуги по маникюру и педикюру на дому.
Также законом будет создано прозрачное и понятное регулирование деятельности онлайн-платформ (Uber, Bolt, Uklon, Glovo, Kabanchik и т.п.).
Принятие законопроекта позволит привлечь дополнительные поступления в бюджет, создать возможности просто уплачивать налоги более 500 тысячам самозанятых и сделает понятными условия деятельности "операторов цифровых платформ".
"Преимущества для граждан - упрощение и автоматизация учета, низкий налог - 6% (для этой категории самозанятых не нужно регистрировать ФЛП, нанимать бухгалтеров, представлять отчетность)", - отметил Железняк.
Экономическая правда