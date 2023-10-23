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В Раде предлагают ввести 6% налог для самозанятых лиц – курьеров, таксистов и фотографов

Понедельник, 23 октября 2023, 14:13 - Анастасия Жарикова

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10166, который предлагает ввести специальный режим налогообложения самозанятых лиц, в частности, курьеров, таксистов, парикмахеров и т.д.

Об этом сообщил один из авторов проекта закона, первый заместитель налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

Он пояснил, что речь идет об упрощенных условиях для легализации более 500 тысяч самозанятых лиц и определения юридической плоскости для деятельности онлайн-платформ (гармонизацию законодательства с ЕС – приведение налогового законодательства Украины в соответствие с требованиями Директивы об административном сотрудничестве (DAC7) по автоматическому обмену информацией операторов цифровых платформ).

Да, проектом закона предлагается ввести специальный режим налогообложения 20 видов деятельности:

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  1. предоставление услуг по уходу за больными, лицами с инвалидностью, недееспособными, ограниченно дееспособными лицами, престарелыми;
  2. предоставление услуг такси и другие услуги перевозки легковыми автомобилями;
  3. курьерская деятельность (услуги по доставке на дом);
  4. проведение ремонтных работ объектов жилой и/или нежилой недвижимости; предоставление услуг перевода;
  5. дрессирование и уход за домашними животными;
  6. деятельность по организации и проведению праздничных мероприятий;
  7. деятельность в сфере здравоохранения человека, не требующая лицензии (деятельность медсестер, физиотерапевтов или другого парамедицинского персонала, психоаналитиков, психологов и психотерапевтов);
  8. услуги по выполнению фоторабот;
  9. услуги домашней прислуги;
  10. услуги по уходу за ребенком;
  11. услуги, связанные с очисткой и уборкой жилых помещений по индивидуальному заказу физических лиц;
  12. услуги по ремонту дома одежды и бытовых текстильных изделий;
  13. услуги по ремонту дома трикотажных изделий;
  14. услуги по ремонту дома кожаных галантерейных и дорожных изделий;
  15. услуги на дому по ремонту радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры;
  16. услуги по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов;
  17. услуги на дому по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов;
  18. парикмахерские услуги на дому;
  19. услуги по маникюру и педикюру на дому.

Также законом будет создано прозрачное и понятное регулирование деятельности онлайн-платформ (Uber, Bolt, Uklon, Glovo, Kabanchik и т.п.).

Принятие законопроекта позволит привлечь дополнительные поступления в бюджет, создать возможности просто уплачивать налоги более 500 тысячам самозанятых и сделает понятными условия деятельности "операторов цифровых платформ".

"Преимущества для граждан - упрощение и автоматизация учета, низкий налог - 6% (для этой категории самозанятых не нужно регистрировать ФЛП, нанимать бухгалтеров, представлять отчетность)", - отметил Железняк.

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Экономическая правда

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