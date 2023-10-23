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Катар подписал третье долгосрочное соглашение о поставках СПГ в страны Европы

Понедельник, 23 октября 2023, 13:05 - Анастасия Жарикова

Катар подписал три долгосрочных соглашения о поставках СПГ в Европу. После заключения контрактов с Total Energy и Shell QatarEnergy подписала соглашение с компанией Eni о поставках СПГ в Италию на срок 27 лет.

Об этом говорится в сообщении QatarEnergy.

Согласно соглашению, СПГ будет доставлен в FSRU Italia, плавучее хранилище и регазификационную установку, расположенную в порту Пембино в регионе Тоскана.

Ожидается, что поставки СПГ начнутся в 2026 году на 27-летний срок и будут поступать от совместного предприятия QatarEnergy и Eni, интересующегося в проекте расширения катарского месторождения North Field East (NFE).

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Соглашение подписали министр по делам энергетики, президент и главный исполнительный директор QatarEnergy Саад Шерида Аль-Кааби и гендиректор Eni Клаудио Дескалзи.

"Вместе мы будем продолжать демонстрировать приверженность европейским рынкам в целом и на итальянском рынке в частности. С 2009 года LNG из Катара поступает на терминал Adriatic LNG в северной части Адриатики, чтобы удовлетворить более 10% потребностей Италии в природном газе", – отметил глава QatarEnergy.

Следует отметить, что подписание европейскими странами соглашений о долгосрочных поставках СПГ из Катара свидетельствует о стремлении диверсифицировать поставки и избавиться от зависимости от российского рынка СПГ.

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Экономическая правда

Катар Италия газ
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