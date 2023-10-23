Кабмин хочет продлить идентификацию получателей пенсий и соцвыплат еще на три месяца

В Украине планируют продлить период физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат до 31 марта 2024 года.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

"Период для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат в Ощадбанке может быть продлен на 3 месяца. Такие изменения были наработаны по результатам работы Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ", - говорится в сообщении.

В частности, предлагается продлить срок осуществления физической проверки лиц в отделениях Ощадбанка до 31 марта 2024 года.

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Это касается внутренне перемещенных лиц, которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года.

"Нельзя допустить, чтобы внутренние переселенцы были лишены принадлежащих им пенсий или социальных выплат от государства. Поэтому должны продлить период для прохождения идентификации получателями таких выплат, чтобы они успели это сделать", - отметила вице-премьер Ирина Верещук.

В ближайшее время проект соответствующих нормативных изменений должен быть вынесен на рассмотрение правительства.

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