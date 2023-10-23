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"Нафтогаз" запускает новый формат "линии доверия"

Понедельник, 23 октября 2023, 11:48 - Лия Ильченко

"Группа Нафтогаз" запускает Линию доверия в новом формате.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Этот шаг должен стать важным инструментом для предотвращения коррупции, должностных злоупотреблений и других нарушений в сфере этики и комплаенса", - обещают в "Нафтогазе".

"Линия доверия" - это канал коммуникации, с помощью которого все желающие, в частности работники "Группы Нафтогаз" и контрагенты, могут сообщить о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений и нарушений по вопросам этики и комплаенса.

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Работа "Линии доверия" будет осуществляться независимой экспертной компанией в соответствии с международными практиками.

"Это обеспечит анонимность сообщений и защиту информации о заявителях и/или обличителей", - говорится в сообщении.

Независимая компания будет обрабатывать релевантные сообщения. После проверки и анализа информации при наличии достаточных оснований будет проводиться внутреннее расследование. При необходимости будут приниматься соответствующие меры реагирования.

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Чтобы поспособствовать рассмотрению сообщения, необходимо предоставить максимум фактической информации о нарушении, в частности:

  • дату, место, время, суть нарушения, информацию о привлеченных лицах, имеющиеся доказательства и т.д;
  • по возможности сообщить, кто совершил нарушение: фамилия, имя, отчество, место работы, должность и другие сведения.

Сообщить о нарушениях на Линию доверия можно:

  • по бесплатному номеру телефона 0 800 21 20 91;
  • по электронной почте dovira@naftogaz.com;
  • через платформу - naftogaz.ethics.help/.

Напоминаем:

С 16 августа 2023 года в Нафтогазе открыта прямая линия для сообщений о коррупции:

  • +380 44 235 42 27 (с 8:30 до 17:30);
  • электронная почта compliance@naftogaz.com;
  • кнопка "сообщить о коррупции", которая размещена на официальном сайте компании.

Нафтогаз корупція
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