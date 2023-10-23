"Нафтогаз" запускает новый формат "линии доверия"
"Группа Нафтогаз" запускает Линию доверия в новом формате.
Об этом сообщается на сайте компании.
"Этот шаг должен стать важным инструментом для предотвращения коррупции, должностных злоупотреблений и других нарушений в сфере этики и комплаенса", - обещают в "Нафтогазе".
"Линия доверия" - это канал коммуникации, с помощью которого все желающие, в частности работники "Группы Нафтогаз" и контрагенты, могут сообщить о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений и нарушений по вопросам этики и комплаенса.
Работа "Линии доверия" будет осуществляться независимой экспертной компанией в соответствии с международными практиками.
"Это обеспечит анонимность сообщений и защиту информации о заявителях и/или обличителей", - говорится в сообщении.
Независимая компания будет обрабатывать релевантные сообщения. После проверки и анализа информации при наличии достаточных оснований будет проводиться внутреннее расследование. При необходимости будут приниматься соответствующие меры реагирования.
Чтобы поспособствовать рассмотрению сообщения, необходимо предоставить максимум фактической информации о нарушении, в частности:
- дату, место, время, суть нарушения, информацию о привлеченных лицах, имеющиеся доказательства и т.д;
- по возможности сообщить, кто совершил нарушение: фамилия, имя, отчество, место работы, должность и другие сведения.
Сообщить о нарушениях на Линию доверия можно:
- по бесплатному номеру телефона 0 800 21 20 91;
- по электронной почте dovira@naftogaz.com;
- через платформу - naftogaz.ethics.help/.
Напоминаем:
С 16 августа 2023 года в Нафтогазе открыта прямая линия для сообщений о коррупции:
- +380 44 235 42 27 (с 8:30 до 17:30);
- электронная почта compliance@naftogaz.com;
- кнопка "сообщить о коррупции", которая размещена на официальном сайте компании.