Более 800 украинских бизнесов переехали из-за войны 

С начала полномасштабной войны в Украине по программе релокации в более безопасные регионы переехали 840 предприятий, из которых 667 уже работают на новом месте.

Об этом свидетельствуют данные платформы Опендатабот, по состоянию на конец сентября.

По правительственной программе предприятия могут перевезти производственные мощности с территорий, приближенных или расположенных в зоне боевых действий, в шестнадцать регионов страны.

Наибольшая часть бизнесов для нового места работы выбрала Закарпатскую и Львовскую области – 120 и 199 компаний соответственно. Также наиболее востребованными у предпринимателей безопасными регионами стали Черновицкая область – 78 релокантов и Ивано-Франковская область – 70.

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А наименее популярными оказались Одесская – 3 бизнеса, Житомирщина – 6 компаний, и Кировоградщина – 17.

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Напомним:

Министерство экономики Украины с первых недель войны реализует программу по релокации украинских предприятий, находящихся на территории боевых действий. Подать заявку на переезд можно через площадки системы "Прозорро.Продажи".

К программе может присоединиться любое предприятие из пострадавших от боевых действий регионов.

Экономическая правда