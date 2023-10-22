"ДТЭК Энерго" импортировал из Польши первые 40 тысяч тонн угля для прохождения зимы
Компания "ДТЭК Энерго" импортировал из Польши первые 38 тыс тонн из запланированных 210 тыс тонн угля для прохождения отопительного сезона.
Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Энерго".
По его словам генерального директора компании Ильдара Салеева, с конца сентября уже доставили 625 дополнительных вагонов с топливом на теплоэлектростанции ДТЭК Энерго. Это более 38 тысяч тонн угля для украинских ТЭС зимой.
Отмечается, что в течение всего отопительного сезона компания планирует импортировать из Польши около 210 тысяч тонн топлива.
Салеев добавляет, что украинский уголь является для компании приоритетом №1, однако импорт угля из-за рубежа осуществляется, чтобы "в условиях обстрелов врага быть готовыми подстраховать коллег в случае необходимости".
Экономическая правда.