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"ДТЭК Энерго" импортировал из Польши первые 40 тысяч тонн угля для прохождения зимы

Воскресенье, 22 октября 2023, 18:00 - Игорь Пилипив

Компания "ДТЭК Энерго" импортировал из Польши первые 38 тыс тонн из запланированных 210 тыс тонн угля для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Энерго".

По его словам генерального директора компании Ильдара Салеева, с конца сентября уже доставили 625 дополнительных вагонов с топливом на теплоэлектростанции ДТЭК Энерго. Это более 38 тысяч тонн угля для украинских ТЭС зимой.

Отмечается, что в течение всего отопительного сезона компания планирует импортировать из Польши около 210 тысяч тонн топлива.

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Салеев добавляет, что украинский уголь является для компании приоритетом №1, однако импорт угля из-за рубежа осуществляется, чтобы "в условиях обстрелов врага быть готовыми подстраховать коллег в случае необходимости".

Экономическая правда.

ДТЭК уголь импорт Польша
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