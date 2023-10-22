Вклад дивидендов госкомпаний в доходы госбюджета за последние годы уменьшился

За последние 5 лет доля доходов госбюджета от дивидендов госпредприятий и госбанков в целом уменьшилась с 5-6% до 2-3%, что является относительно незначительным вкладом.

Об этом говорится в дайджесте SOE Weekly для ЭП.

Так, согласно отчету Минфина о фискальных рисках на 2024 год, в 2022 году украинские госпредприятия и госбанки уплатили 46,9 млрд грн (1,3 млрд долл) дивидендов в государственный бюджет, что составляет 2,6% от общих доходов госбюджета.

При этом за последние 5 лет доля доходов госбюджета от дивидендов госпредприятий и госбанков в целом уменьшилась с 5-6% до 2-3%.

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"Номинальные доходы бюджета последовательно росли в течение пяти лет - сначала из-за инфляции и девальвации, а затем благодаря международной помощи для преодоления вызовов, связанных с войной.

Несмотря на общий рост номинальных доходов бюджета, дивиденды госпредприятий и госбанков в номинальном выражении не демонстрировали аналогичного тренда, и при этом значительно колебались", - говорится в дайджесте.

По словам экспертов, эти колебания часто объясняются чрезвычайными одноразовыми событиями, обычно связанными с "Нафтогазом" или "ПриватБанком".

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В частности, когда государство получило 66,9 млрд грн дивидендов в 2020 году, львиная доля - 39,6 млрд грн, или 59,2% всех дивидендов госпредприятий и госбанков в том году - поступила от "Нафтогаза", что объясняется получением "Нафтогазом" компенсации от "Газпрома" в размере 2,9 млрд долл. после победы в Стокгольмском арбитраже.

"В плохие для "Нафтогаза" годы "ПриватБанк" остается единственным значительным источником дивидендных поступлений. Например, согласно отчету Минфина о фискальных рисках, дивиденды "ПриватБанка" за 2022 год - 24,2 млрд грн, выплаченные в 2023 году - обеспечили 75,4% всех дивидендов госпредприятий и госбанков, поступивших в бюджет в 2023 году", - добавляют аналитики.

В 2024 году Минфин планирует собрать 66,1 млрд грн дивидендов (речь идет о дивидендах всех госпредприятий и госбанков по финансовым результатам 2023 года) - это на 39,8 млрд грн (или более чем в 2,5 раза) больше, чем плановый показатель на этот, 2023 год (26,3 млрд грн).

В то же время в отчете о фискальных рисках признается, что размер этих дивидендов в 2024 году в значительной степени будет зависеть от результатов деятельности "ПриватБанка" в 2023 году, а также его решений по списанию неработающих кредитов (NPL), связанных с бывшими владельцами банка.

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Экономическая правда