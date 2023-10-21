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100 инженерно-саперных расчетов получат оборудование для разминирования за средства United24

Суббота, 21 октября 2023, 18:00 - Игорь Пилипив

Более 100 инженерно-саперных расчетов будут укомплектованы оборудованием для разминирования за средства собранные в рамках платформы United24.

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики. 

Отмечается, что более 100 инженерно-саперных расчетов государственной специальной службы транспорта будут укомплектованы оборудованием для разминирования на средства, поступившие на счет минэкономики для финансирования мероприятий гуманитарного разминирования в рамках платформы United24. 

Также будет приобретена оперативная пиротехническая машина тяжелого типа для перевозки взрывоопасных предметов. Машина поступит в распоряжение пиротехнических подразделений ГСЧС.

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На соответствующие нужды были распределены средства в сумме более 35,5 млн грн. 

Добавляется, что на собранные средства будут приобретены металлоискатели, сумки саперов и деминеров, медицинские аптечки для пиротехников. Всего оснащение смогут получить около 500 саперов ДССТ, которые недавно завершили обучение.

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разминирование Минэкономики война
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