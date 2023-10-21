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Четыре тысячи украинских семей приобрели жилье по программе "еОселя"

Суббота, 21 октября 2023, 11:37 - Игорь Пилипив

По программе "еОселя" 4 тыс украинцев получили ипотечные кредиты на приобретение жилья на общую сумму 5,8 млрд грн. 

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики. 

"Уже 4 тыс украинских семей получили кредиты по программе "еОселя" и могут реализовать мечту о собственном жилье. Кроме того, с августа этого года мы запустили массовую ипотеку и кредит могут получить все украинцы, которые не имеют своего жилья, или нуждаются в улучшении жилищных условий", — заявила заместитель министра экономики Надежда Бегун.

По ее словам, 69% кредитов получили военнослужащие и силовики, 13% - педагоги и ученые, 10% - медики. Представители этих профессий могут взять кредит по программе под 3% с октября прошлого года. Всего уже выдано кредитов на 5,8 млрд грн. 

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В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе "еОселя" 157 кредитов на 247 млн грн, среди которых:

  • кредиты под 3% получили 83 военнослужащих и силовики, 17 педагогов, 9 медиков и 1 ученый;
  • кредиты под 7% получили 46 украинцев без собственного жилья и 1 ветеран.

"Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (118 кредитов) и у застройщика (37). Также двое украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир", - говорится в сообщении. 

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

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  • Киевской области - 44;
  • города Киева - 28;
  • Ровенской области - 14;
  • Днепропетровской области - 12;
  • Львовской и Одесской областей - по 9.

В министерстве напоминают, что воспользоваться программой могут как представители отдельных профессий, так и граждане, которые не имеют в собственности жилья или хотят улучшить его условия. 

Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий - участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан - ставка ипотеки составляет 7%. 

Напомним:

Ранее сообщалось, что за год после введения программы "еОселя" 3 641 украинская семья приобрела жилье.

жилье ипотека Минэкономики
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Экономическая правда
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