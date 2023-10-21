Дефицит бюджета США вырос на 23% в 2023 году, достигнув 1,7 триллиона долларов

Правительство США объявило о дефиците бюджета вырос на 23% по сравнению с прошлым финансовым годом и составляет 1,695 трлн долл, поскольку Белый дом просит

Об этом пишет Reuters.

Министерство финансов заявило, что этот дефицит является крупнейшим со времен кризиса COVID-19 2021 года, когда разрыв составлял 2,78 трлн долл.

Рост дефицита бюджета обусловлен ростом расходов социальное обеспечение, медицинскую помощь и рекордно высокими процентными расходами на федеральный долг.

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Данные о дефицит появился на фоне того, что Байден просит Конгресс выделить 100 млрд долларов на новую внешнюю помощь и безопасность, в том числе 60 млрд долл для Украины и 14 млрд долл для Израиля, а также финансирование безопасности границ США и Индо-Тихоокеанского региона.

Издание отмечает, что большой дефицит, который превысил все дефициты до COVID-19, включая дефициты, вызванные снижением налогов республиканцами во времена Дональда Трампа и финансовым кризисом, вероятно, разожжет фискальные баталии Байдена с республиканцами в Палате представителей.

Добавляется, что в сентябре, последнем месяце финансового года, дефицит сократился до 171 млрд долл с 430 млрд долл в сентябре 2022 года.

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Напомним:

Белый дом попросил Конгресс выделить почти 105 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на безопасность границ США.