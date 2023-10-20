НБУ обязал кредитные учреждения раскрывать условия ссуд на сайте и в рекламе

Национальный банк Украины обязал небанковские финансовые учреждения раскрывать условия потребительского кредитования на веб-сайтах и в рекламе.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Так, для эффективного информирования потребителя на преддоговорном этапе существенные характеристики услуги по предоставлению потребительского кредита должны раскрываться вместе с другими условиями кредита, а не скрываться на веб-страницах и в разделах, не связанных с услугой", – говорится в сообщении.

Такое же условие касается предупреждений потребителя о возможных для него последствиях в случае пользования ссудой или неисполнения потребителем обязанностей согласно договору о потребительском кредите.

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При размещении информации о кредитовании на чужих сайтах финучреждение должно обеспечить размещение вместе с рекламой гиперссылок на собственный сайт с полным перечнем условий займа.

Кроме того, Национальный банк уточнил способ раскрытия существенных характеристик услуги по предоставлению потребительского кредита в рекламном макете.

Так, кредитные учреждения обязаны до 1 января 2024 года разместить калькуляторы общих расходов по ссудам на собственных сайтах.

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Экономическая правда