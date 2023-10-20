Аэропорт "Борисполь" возобновит работу через месяц после окончания войны
Международный аэропорт "Борисполь" готов начать принимать самолеты уже через месяц после окончания войны.
Об этом рассказал генеральный директор Алексей Дубревский в интервью Politico, передает liga.net.
"Мы не хотим тратить один-два года на размышления: "Что мы будем делать после войны?" Мы предпринимаем все необходимые действия, чтобы как можно скорее получить рейсы. Нам удалось устранить все повреждения. Мы готовы начать работу в кратчайшие сроки", – говорит Дубревский.
Крупнейший украинский аэропорт сохранил большую часть персонала и заключил соглашения с авиакомпаниями.
Ежемесячно на содержание работников и электроэнергию аэропорт тратит 3,2 млн. евро в месяц. Хаб также потратил 1,8 млн. евро на восстановление поврежденной российскими войсками инфраструктуры.
"Это недешево… мы едим то, что заработали в 2021 году", – сказал Дубревский.
Дубревский уверен, что после войны в Украину вернутся миллионы украинских беженцев.
Кроме того, авиакомпании, особенно бюджетные, уже объявили о намерении вернуться в Украину после войны, а перевозчики работают с аэропортом, чтобы определить новые маршруты, которые соединят Киев с центрами в Европе, где находится большое количество украинских беженцев.
По словам Дубревского, ожидается увеличение грузовых рейсов, связанных с послевоенным восстановлением Украины. А также будет иметь место отложенный туристический спрос.
"Мы предполагаем, что после войны многие люди из международного сообщества приедут в Украину, чтобы увидеть воочию наших героев и пожать им руку, и увидеть страну героев, которые так мужественно защищали наши европейские ценности", - отметил гендиректор аэропорта "Борисполь".
Напоминаем:
Польская авиакомпания LOT заинтересована возобновить полеты в Украине "так быстро, как это будет возможно в соответствии с ситуацией в безопасности".