В Запорожье в результате обстрела пострадало предприятие "Текстиль-Контакт"

FACEBOOK АЛЕКСАНДР СОКОЛОВСКИЙ

В результате вражеского ракетного удара по Запорожье пострадал филиал ведущего украинского производителя и поставщика текстиля "Текстиль-Контакт".

Об этом сообщил совладелец компании Александр Соколовский в Facebook.

Он рассказал, что "прилет" произошел в нескольких метрах от здания, где находится предприятие. Также пострадали еще несколько складов и рядом АЗС, пострадавших среди работников предприятия нет.

Соколовский отметил, что команда предприятия настроена очень быстро наладить работу в невредимой части помещения и "делают все возможное и невозможное, чтобы с понедельника уже снова запуститься".

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"Нам всем нужно спокойно принять то, что работа во время войны – это всегда лотерея. И относиться философски к имущественным потерям. И ценить главное – людей и их физическое и психологическое состояние. И благодарим каждый день ВСУ за защиту, возможность работать и держать экономический фронт", - резюмировал бизнесмен.

Напоминаем:

Украинская группа "Текстиль-Контакт" планирует до конца года закрыть соглашение по покупке закрытого текстильного комбината в Польше, чтобы перенести оборудование для расширения собственного производства тканей в Чернигове.

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