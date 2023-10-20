Олимпийский комитет РФ прекратил финансирование спортивных программ из-за отсутствия денег

Олимпийский комитет России остановил выделение средств на спортивные программы из-за отсутствия денег.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на гендиректора комитета Владимира Сенглеева.

По его словам, причиной стали отсутствие финансирования в бюджете комитета и "дыры" в бюджетах большинства спортивных федераций РФ.

"44,4% федераций подтвердили дефицит по антидопинговому тестированию на общую сумму 216 млн рублей. 64,4% федераций подтвердили дефицит материально-технического обеспечения основного состава сборных на общую сумму 809,7 млн рублей. 75,6% федераций подтвердили дефицит бюджета на основной состав на общую сумму 815 млн рублей", — рассказал Сенглеев.

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"У нас есть стратегия до 2030 года, но теперь факт, что в Париж мы не поедем", — добавил чиновник.

Напоминаем:

Ранее Международный олимпийский комитет приостановил работу Олимпийского комитета России из-за того, что тот включил в свой состав олимпийские органы с временно оккупированных территорий Украины.

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Российская организация перестает работать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от спонсоров МОК.