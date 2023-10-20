Компания из орбиты Коломойского попыталась стать банкротом, чтобы не возвращать Приватбанку 1 миллиард 

Приватбанк не позволил инициировать банкротство компании с орбиты Игоря Коломойского, которая задолжала банку 1 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении банка 20 октября.

""Агротерминал", компания из орбиты Игоря Коломойского, пытается избежать выплаты 1 млрд гривен долга Приватбанка. Для этого даже изменила регистрацию с Одессы на Днепр, чтобы через "удобных" судей попытаться объявить о банкротстве и избежать возврата задолженности Банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юристы банка вовремя заметили, что в августе этого года ООО "Агротерминал" изменило адрес своего местонахождения.

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"Это является почти стопроцентным признаком подготовки к процедуре банкротства. Такие действия являются распространенной практикой среди недобросовестных должников при подготовке к собственному банкротству. Таким образом должниками выбирается суд, в котором им "удобнее" судиться с кредиторами", - отметили юристы Приватбанка.

Банкротство должно было быть объявлено через подачу соответствующего заявления "дружественным" должнику кредитором - ООО "Истейтглобал". Который, в свою очередь, также является должником Приватбанка, и в отношении него Хозяйственным судом Днепропетровской области рассматривается дело о банкротстве.

В то же время благодаря активной работе юристов Приватбанка заявление кредитора, связанного с должником, было отозвано.

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"Хозяйственный суд Днепропетровской области вернул без рассмотрения заявление инициирующего кредитора ООО "Истейтглобал" об открытии производства по делу о банкротстве ООО "Агротерминал" (дело №904/5107/23)", - рассказали в Приватбанке.

"Понимая последствия активного противодействия юристов Приватбанка и всю бесперспективность дальнейшего рассмотрения заявления об открытии заранее "контролируемой" процедуры банкротства "Агротерминала", "Истейтглобал" его отозвал, уплатив перед этим почти 90 000 гривен судебного сбора за его подачу, конечно за счет кредитов, которые вернуть уже невозможно", - добавили юристы банка.