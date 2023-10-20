Во Львове отключили отопление через четыре дня после начала отопительного сезона

20 октября во Львове объявили о приостановке подачи отопления в городе с целью экономии газа - на выходных в регионе ожидается потепление.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

"Согласно прогнозу погоды, имеем существенное повышение температуры наружного воздуха, поэтому, чтобы не было перегревов и нерационального использования газа, подачу отопления с сегодняшнего дня приостанавливаем", - сообщил директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры горсовета Орест Тимчишин.

По его словам, возобновить теплоснабжение планируют со следующей недели. Все будет зависеть от температурных показателей.

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При этом, официально отопительный сезон во Львове начался 16 октября.

Напоминаем:

Между тем в Киеве до сих пор не подключили к теплу часть жилого фонда. 20 октября в Киеве из 11511 жилых домов к теплу подключили только 6,2 тысячи.

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Как заявил в эфире национального телемарафона мэр Киева Виталий Кличко, "системе необходимо "разогнаться".

Подключить отопление в домах киевлян обещают до конца недели.

В то же время на выходных в Киеве также ожидают до 20 градусов тепла.