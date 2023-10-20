В Казахстане отказались от слов вице-министра о запрете продажи России товаров двойного назначения 

Министерство торговли и интеграции Казахстана отказалось от слов своего вице-министра Кайрата Торебаева, заявившего о запрете экспорт в Россию 106 видов высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в войне.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

"Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров Министерство торговли и интеграции РК официально заявляет о ее некорректности. Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что экспортный контроль товаров двойного назначения осуществляется уже свыше 20 лет в соответствии с международными режимами экспортного контроля.

Реклама:

"Торговля товарами так называемого "двойного назначения", которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

То есть, в отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите.

Напоминаем:

Реклама:

Ранее вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев однозначно сказал о том, что Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в войне.

"Мы экспортируем все товары, кроме тех, что относятся к войне – на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров – их экспорт мы полностью запретили", - сказал Торебаев.