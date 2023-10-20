Глава НБУ объяснил, каким образом будут пожизненно мониторить образ жизни бывших чиновников

Глава Национального банка Андрей Пышный прокомментировал принятый Верховной Радой закон о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц (РЕР) и объяснил, что никто пожизненно не будет "терроризировать" бывших чиновников проверками.

О том, каким образом будет происходить финмониторинг, глава Нацбанка написал на своей странице в фейсбук.

"Никто не собирается наказывать PEP какими-то пожизненными усиленными проверками", - отметил он.

Финмониторинг, напомнил глава НБУ, осуществляется ко всем клиентам банков.

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Что до PEP, им, как и другим клиентам, может быть присвоен низкий, средний или высокий уровень риска.

"Априори высокий уровень риска назначается только иностранным РЕР. Даже если к вам применяются усиленные процедуры финмониторинга, это не означает, что они являются бессрочными", - отметил Андрей Пышный.

В других случаях, через 12 месяцев после того, как РЕР перестал выполнять выдающиеся публичные функции и банк убедился, что рисков, присущих РЕР, нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующим полномочиями), его операции понятны, - к нему будут применяться обычные процедуры финмониторинга как к любому другому клиенту.

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Глава НБУ также опроверг опасения, что банки будут отказывать PEP в обслуживании и блокировать операции без разбора.

"Я прекрасно понимаю, откуда такие ожидания. Мы имеем не лучший опыт очень формального подхода со стороны ряда банков к обслуживанию РЕР, в частности установление всем без исключения необоснованно высокого уровня риска. Однако ситуацию меняем. И ситуация меняется", - пообещал Пышный.

"НБУ в дальнейшем не потерпит подхода, когда лучший способ избежать хлопот с РЕР, это вообще отказать им в обслуживании. В конце концов предусмотрены очень существенные штрафы, если финучреждения будут отказываться применять рискоориентированный подход", - добавил он.

Для небанковских учреждений штраф составит 1,7 млн грн. А к банкам будут применяться более существенные меры воздействия - штрафы до 10 млн грн.

"И кто бы что ни говорил, его нормы по PEP соответствуют и стандартам FATF, и Директиве ЕС 2015/849, и требованиям МВФ для получения макрофинансовой помощи. Изменения могут быть неприятными, потому что они влияют на привычную реальность, хотя такие нормы существовали с 2020 до 2022 года. Но без изменений не будет прогресса", - подчеркнул Андрей Пышный.

Напоминаем:

Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, которые занимают или занимали важные государственные должности, в частности президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и тому подобное.

Накануне голосования закона в Раде, комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отозвал скандальную правку, которой депутаты пытались отсрочить пожизненный финмониторинг чиновников до вступления Украины в ЕС.