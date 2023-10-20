Нацбанк вводит в обращение обновленную банкноту 20 гривен

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Нацбанк с 24 октября 2023 года выпускает в обращение банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года - с подписью главы НБУ Андрея Пышного и отображением на них года выпуска.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке объяснили, что это происходит в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 20 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот.

Банкноты будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юрлицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины, добавили в НБУ.

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Там напомнили, что в соответствии с законодательством Украины на банкнотах, вводимых в обращение в пределах планового выпуска, размещается подпись действующего председателя Национального банка.

Экономическая правда