Средняя пенсия в Украине различается по регионам: в восьми областях она ощутимо выше

В третьем квартале 2023 года средняя пенсия в Украине составляла 5350,33 гривны, однако в 8 областях она была ощутимо выше средней по стране.

Пенсионные выплаты проанализировала платформа открытых данных Опендатабот.

Так, в третьем квартале 2023 года средняя пенсия в Украине составляла 5350,33 гривны (или 146 долларов). Сейчас такой уровень пенсии или выше получают чуть больше трети всех пенсионеров - 3,57 миллиона человек.

В то же время среди регионов Украины, в 8 областях средняя пенсия ощутимо отличается от средней по стране. Например, самая высокая средняя пенсия на сегодня в Киеве - 7 219 гривен. Это почти вдвое больше самой низкой средней пенсии, которая зафиксирована на Тернопольщине - 4041 гривны.

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Также пенсия, выше средней по стране, в Ровенской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской и Киевской областях.

Из них почти треть (1,13 млн человек) получают пенсии более 10 тыс. грн. На эти категории пенсионеров приходится 59% от общей суммы пенсионных выплат в стране.

В Ровенской области, к примеру, за 3 квартал текущего года средняя пенсия выросла на 7% - до 6674 грн. Это на 25% больше среднего показателя по стране.

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В целом же, за третий квартал 2023 года средняя пенсия по стране выросла на 39 грн.

29% или 3,08 млн украинцев получают пенсии от 2 до 3 тыс. грн. Выплаты меньше 2 тысяч грн получают менее 1% пенсионеров в стране - 63 862 человека.

При этом количество пенсионеров в Украине продолжает уменьшаться. В течение третьего квартала 2023 года в Украине стало на 12 368 пенсионеров меньше.

В целом пенсионные выплаты от государства получает 10 539 968 человек.