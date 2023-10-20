Университеты США теряют миллионы долларов: доноры прекращают финансирование из-за позиции по ХАМАСу

фото: financial times

Доноры отзывают миллионы долларов запланированного финансирования в ответ на реакцию американских университетов на нападение ХАМАСа на Израиль.

Об этом пишет Financial Times.

Так, миллиардеры-благотворители, среди которых Марк Роуэн из Apollo Global Management и основатель Limited Brands Лесли Векснер, призвали университеты к более решительному осуждению ХАМАСа и антисемитизма, а также к более жестким действиям против студентов, протестующих против Израиля.

А юридические и инвестиционные компании угрожали отозвать предложения о работе, которые они сделали студентам, или не брать на работу протестующих, когда они закончат учебу.

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Давление привело к тому, что университеты, в том числе Гарвардский, Пенсильванский и Стэнфордский, пытаются сдерживать нарастающий кризис, причем некоторые из них пересмотрели свои предыдущие заявления, чтобы быть более откровенными.

Другие - в том числе защитники свободы слова и Университет Северной Каролины в Уилмингтоне - отстаивают принципы, разработанные в докладе Калвена 1967 года для Чикагского университета, которые с тех пор используются более широко: колледжи должны придерживаться академической свободы и настаивать на "институциональном нейтралитете в политических и социальных вопросах".

Президент Университета Пенсильвании Лиз Магилл, заявила: "Пенсильвания решительно выступает против террористических атак ХАМАСа в Израиле и против антисемитизма", но признала, что "нам следовало бы быстрее и шире сообщать о нашей позиции".

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Ее заявление вышло с опозданием для доноров, в частности для Рональда Лаудера, наследника косметической компании, который раскритиковал недавний фестиваль палестинской литературы, состоявшийся на территории университета, и заявил, что прекратит финансирование, пишет FT.

Среди других, кто отказался от поддержки, были венчурные капиталисты Дэвид Магерман и Джонатон Якобсон, а также Джон Хантсман, бывший посол США в Китае и экс-губернатор штата Юта, который заявил, что "закрывает свою чековую книжку".

В то время как Роуэн из Apollo's призвал Магилл уйти в отставку, президент Blackstone Джонатан Грей сказал Bloomberg, что она "совершила несколько ошибок", но он продолжит делать пожертвования.

По его словам, коллеги выразили законное беспокойство по поводу "языка ненависти, маскирующегося под свободу слова", добавив, что "очень важно, чтобы она продолжала делать пожертвования": "Я думаю, что важно, чтобы руководители университетов действительно встали на защиту".

В прошлую пятницу израильский миллиардер Идан Офер заявил CNN, что выходит из состава исполнительного совета Гарварда из-за "отсутствия четких доказательств поддержки со стороны руководства университета народа Израиля в сочетании с их очевидным нежеланием признать ХАМАС тем, чем он является - террористической организацией".

Юридическая фирма Davis Polk сообщила Financial Times, что отозвала предложения о работе трем выпускникам Гарвардского и Колумбийского университетов, связанные с пропалестинскими заявлениями, которые выражали взгляды, "прямо противоречащие системе ценностей нашей фирмы".

Экономическая правда