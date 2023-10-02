Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций против России за войну
Норвегия объявила, что присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России, который блок ввел в июне - таким образом страна поддержала все пакеты санкций ЕС.
Об этом сообщается на сайте МИД.
"Норвегия вместе с Европой реагирует на нападение России на Украину, что является нарушением международного права. В знак солидарности с Украиной мы поддержали все пакеты санкций ЕС. Одиннадцатый пакет санкций направлен на усиление существующих санкций и борьбу с их обходом. Это важно, поскольку необходимо срочно остановить поток денег, которые Россия использует для финансирования своей жестокой агрессивной войны", - заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюйтфельдт.
Отмечается, что Осло поддержало санкции ЕС против РФ с некоторыми национальными коррективами.
Так, новые санкции предусматривают, в частности, запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые "могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала РФ".
В то же время запрет на продажу ценных бумаг теперь распространен на ценные бумаги в любой валюте.
Также Норвегия расширила перечень юрлиц, связанных с российской военной промышленностью, на которых распространяется запрет на экспорт. Кроме того, запрещен импорт российской нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу. Также изменены перечни продукции из железа и стали, а также список предметов роскоши, импорт которых ограничен.
При этом Осло не стало запрещать доступ к портам судам, участвующим в перевалке нефти, которые подозреваются в нарушении запрета на импорт российской нефти или ценового потолка.
"Норвегия все еще рассматривает, как лучше всего реализовать этот запрет в законодательстве, нормативные изменения по этому вопросу будут внесены позже", - пояснили в министерстве.
Экономическая правда