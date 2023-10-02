Microsoft открыла всем доступ к приложению для создания списков Microsoft Lists

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Корпорация Microsoft объявила, что приложение для создания списков Microsoft Lists отныне доступно для всех.

Об этом пишет The Verge.

"Запущенное в 2020 году, Microsoft Lists сначала было доступно только для корпоративных клиентов, а в прошлом году его ограниченную предварительную версию получили и пользователи обычных компьютеров.

Теперь корпорация предоставляет доступ к этой бесплатной версии Microsoft Lists всем, кто имеет учетную запись Microsoft, через приложения для iOS и Android, а также через веб-интерфейс", - пишет издание.

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Отмечается, что Microsoft Lists позволяет создавать списки, управлять ими и делиться ими на различных устройствах, а также содержит готовые шаблоны для таких задач, как отслеживание расходов, создание рецептов, идей для подарков и многое другое.

Microsoft Lists пока доступен в "предварительной версии".

Экономическая правда

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