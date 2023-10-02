Фонд гарантирования продает второй пул неработающих кредитов физлиц "Мегабанку"

мегабанк

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) 16 октября проведет аукцион по продаже второго пула неработающих кредитов физлиц "Мегабанка".

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"16 октября в системе Прозорро.Продажи состоится аукцион, лотом на котором станет второй пул неработающих кредитов физических лиц. В составе лота на торги выставлены права требования по 7231 кредитному договору и 285 позиций дебиторской задолженности.

Активы объединены в пул, в частности, по признаку местонахождения должников, а это - центральные и западные регионы Украины", - говорится в сообщении.

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Включенные в состав пула кредиты являются неработающими.

При этом 97,9% портфеля (по сумме задолженности) являются беззалоговыми кредиты, обеспечением 2% портфеля являются транспортные средства, 0,1% - другой залог и дебиторская задолженность.

Почти 95% портфеля (по сумме задолженности) - кредиты, выданные в гривне. В то же время у 99,9 % портфеля (по сумме задолженности) отсутствуют оригиналы документов.

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"Общая задолженность по договорам составляет 285,8 млн грн, что соответствует стартовой цене лота.

Торги состоятся по голландской модели аукциона", - пояснили в Фонде.

Там добавили, что участие в аукционе могут принять юридические и физические лица, кроме РФ или лиц, связанных с государством-агрессором, заемщиков и поручителей по кредитным договорам.

Напомним:

В июне 2022 года Национальный банк отнес "Мегабанк" к категории неплатежеспособных из-за существенных нарушений в части оценки кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации.

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Экономическая правда