Китай отказывается доплачивать РФ за электроэнергию из-за нового "налога на падение рубля"

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Единственный оператор экспорта электроэнергии в России, "Интер РАО", начал ограничивать поставки электроэнергии в Китай, поскольку Пекин отказывается доплачивать за импорт.

Об этом пишет РБК.

Отмечается, что "Интер РАО" ранее предупредила Китай, Монголию и Азербайджан об увеличении стоимости поставок электроэнергии. Улан-Батор согласился на новые условия, Пекин - пока нет.

По словам представителя российской компании, переговоры с Китаем все еще продолжаются.

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Ранее сообщалось, что "Интер РАО" предложила своим контрагентам не из стран ЕАЭС повысить цены на 7% на фоне введения экспортных пошлин - так называемого "налога на падение рубля"

"Для нас это жизненно важно, потому что у нас рентабельность поставки, как правило, ниже 7%. По Китаю эта величина - 5%. При величине рентабельности 5% мы никак не можем позволить себе оплачивать 7-процентную пошлину. Еще меньше рентабельность у нас поставок в Монголию, поэтому здесь еще более остро стоит ситуация", - заявляли в руководстве компании.

В компании добавили, что предупредили Китай, Монголию и Азербайджан о повышении цен с начала октября, и допустили ограничение или остановку поставок в эти страны в случае отказа от новой стоимости.

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Согласно постановлению Кабмина РФ, экспортные пошлины на товары, поставляемые за пределы ЕАЭС, установлены в размере 4-7% при курсе 80-95 рублей за доллар; при курсе менее 80 рублей ставка будет нулевой. Пошлины действуют с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024-го.

Экономическая правда