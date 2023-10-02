В сентябре в Украину поступило почти 1 миллиард кубометров газа из ЕС и Молдовы

фото: оператор ГТС

В сентябре 2023 года импорт природного газа в Украину (включая газ временного хранения) составил 982,7 млн кубометров, из которых более 56% поступило со словацкого направления.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС".

Отмечается, что основные объемы ввезли трейдеры-нерезиденты для хранения в Украине.

При этом лидером в транспортировке газа в Украину остается Словакия, из которой поступило 552,4 млн кубометров или 56% от всех объемов сентября.

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"Объемы с венгерского направления составили 200,1 млн куб. м (более 20%). Из Румынии через Молдову поступило 121,2 млн куб. м (12%), из Польши - 109 млн куб. м (11,1%).

Суммарно с апреля 2023 года в Украину поступило более 2,8 млрд куб. м природного газа из стран ЕС и Молдовы. Эти объемы не только превышают поступления газа в апреле-сентябре 2022 года на 270%, но и превышают поступления в апреле-сентябре 2021 года - на 32%", - отчитались в компании.

В "Операторе ГТС" отметили, что рост объемов транспортировки газа в Украину с европейского направления свидетельствует о восстановлении доверия иностранных трейдеров к украинской газовой инфраструктуре.

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В компании напомнили, что за этот межотопительный сезон ОГТСУ заключил 25 договоров о предоставлении услуг транспортировки с компаниями нерезидентами, а общее количество контрактов с иностранными клиентами превышает 130.

"Активно пользовались услугами по транспортировке газа в Украину 40 компаний-нерезидентов", - говорится в сообщении.

"Как мы и предполагали, европейские компании ищут надежное хранилище для хранения своего газа и находят его в Украине. В сентябре продолжилось активное использование нашей южной ветки ГТС в реверсном режиме - за этот месяц из Румынии через Молдову поступило более 120 млн куб. м, а с начала сезона закачки - уже почти 0,5 млрд куб. м.

Это важный сигнал для использования Трансбалканского коридора, который позволяет странам Южной Европы хранить газ в украинских хранилищах", - заявил гендиректор ОГТСУ Дмитрий Липпа.

Экономическая правда