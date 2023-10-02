В трех областях на ЦНАПах установят солнечные панели

В Украине стартует пилотный проект по установке солнечных электростанций на зданиях Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ, ЦНАП - укр).

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Проект будет координироваться Министерством энергетики и будет осуществляться при поддержке Министерства торговли, промышленности и энергетики Кореи. Общая стоимость проекта составляет 18 миллионов долларов, которые будут предоставлены корейской стороной.

Реализовать инициативу запланировали в 2024-2026 годах в трех областях - Ивано-Франковской, Житомирской и Одесской.

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В ведомстве ожидают, что установка солнечных систем позволит обеспечить автономное электроснабжение сервисных центров, что в свою очередь позволит своевременно предоставлять услуги населению и снизить нагрузку на централизованные источники поставок.

"Децентрализация энергосистемы, частью которой является эта инициатива, – одна из ключевых составляющих энергетической стратегии. Успешная реализация проекта позволит масштабировать его на другие регионы, что станет дополнительным шагом на пути создания устойчивой и распределенной энергетической системы Украины", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Программа включает проведение энергоаудита, обучение энергоменеджменту, модернизацию электросетей в зданиях и установку солнечных панелей с накопителями энергии.

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Будут внедряться проект корейская компания Topinfra и общественная организация "Экоклуб", поддержку также предоставит Корейский институт развития технологий (KIAT).

Экономическая правда