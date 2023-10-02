Бизнес в Украине улучшает оценки результатов деятельности - опрос НБУ

Бизнес в сентябре положительно оценил текущие результаты деятельности – индекс ожиданий деловой активности Нацбанка повысился до 50,1 по сравнению с 49,3 в августе.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Улучшению ожиданий респондентов способствовали постепенное восстановление темпов производства, налаживание новых путей поставок продукции, снижение темпов роста расходов на сырье и энергию, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий и постоянный внутренний спрос.

Значение ИОДА в сентябре возросло до 50.1 по сравнению, превысив нейтральный уровень (50 пунктов).

Реклама:

В частности, улучшили оценки экономических результатов предприятия промышленности, учитывая постепенное восстановление темпов производства, новые пути поставок продукции и замедление инфляции: секторальный индекс в сентябре составил 50,0 по сравнению с 48,8 в августе.

Предприятия строительства пятый месяц подряд сохранили положительные оценки результатов своей деятельности благодаря оживлению спроса на ипотечные кредиты по льготным государственным программам, бюджетному финансированию строительства и восстановлению дорог, а также сезонному фактору: секторальный индекс в сентябре составил 50,6 (в августе – 51,0).

Предприятия торговли остаются наиболее оптимистичными среди других секторов: они положительно оценивают результаты своей деятельности седьмой месяц. Этому способствуют устоявшиеся потребительские настроения, достаточное предложение товаров и замедление инфляции: секторальный индекс в сентябре составил 53,3 по сравнению с 52,5 в августе.

Реклама:

Предприятия сферы услуг несколько смягчились, но единственные из всех секторов экономики сохранили негативные оценки своей деловой активности, учитывая разрушение транспортной логистики, повышение цен на горючее и слабый спрос: секторальный индекс в сентябре составил 47,9 по сравнению с 47,3 в августе.

"Большинство опрошенных предприятий ожидают подорожания собственной продукции/услуг на фоне роста закупочных цен. Оценки по занятости неоднородны", - констатируют в регуляторе.

Только предприятия торговли третий месяц ожидают увеличения персонала, руководители предприятий строительства, как и в августе, не прогнозируют изменений. В то же время респонденты промышленности и сферы услуг все еще ожидают сокращения общей численности работников.

Экономическая правда