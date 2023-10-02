В Нидерландах теплицу для тюльпанов обогревают теплом от майнинга биткоинов

В Нидерландах начали использовать тепло, произведенное в результате майнинга криптовалюты, для частичного отопления теплиц, экономя таким образом на счетах за газ.

Об этом сообщает Euronews.

Из-за стремительного роста цен на энергоносители фермеры переживают тяжелые времена. Не лучше ситуация у тепличных фермеров Нидерландов, что является крупнейшим экспортером тюльпанов в мире и вторым после США экспортером сельскохозяйственной продукции.

Так, огромные затраты на электроэнергию заставили некоторые нидерландские сельскохозяйственные компании, часто выращивающие культуры в теплицах, в этом году прекратить выращивать тюльпаны, а другие даже обанкротились.

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Чтобы избежать прекращения деятельности и увеличения накладных расходов, цветочница Даниэль Коннинг объединилась с компанией, занимающейся добычей биткоинов, чтобы обогреть свою большую теплицу вблизи Амстердама с помощью добычных серверов.

Добыча криптовалюты генерирует большое количество тепла, требуя огромного количества электроэнергии для питания компьютеров.

Тепло, генерируемое добывающим оборудованием, теперь используется для отопления теплицы, где растут тюльпаны, уменьшая зависимость фермерки от газа.

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Серверы, в свою очередь, питаются солнечной энергией с крыши, что обычно снижает огромные затраты на электроэнергию для майнинга и уменьшает его потенциальное влияние на окружающую среду.

Цветниковая фермер и майнинговая компания разделили право собственности на производимые ими серверы и биткоины.

В теплице работает шесть серверов общей стоимостью 15 тысяч евро.

Майнинговая компания ежемесячно посещает ферму, чтобы обслуживать установки, очищать вентиляторы серверов от пыли и насекомых. Также фирма продает тюльпаны онлайн за биткоины через компанию под названием Bitcoin Bloem.