Борьба с перегрузом автомобилей: в 5 раз меньше нарушителей, ни одной жалобы на взятки

В Укртрансбезопасности похвастались успешной реформой: за два года автоматизированного контроля за соблюдением весовых норм на дорогах Украины в 5 раз уменьшилось количество перегруженных автомобилей, при этом нет ни одной жалобы на взяточничество.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) по случаю второй годовщины проекта автоматизированного взвешивания грузовых автомобилей в движении (Weight-In-Motion), который Министерство инфраструктуры, Укравтодор и Укртрансбезопасность запустили 1 октября 2021 года.

Так, эффект - после запуска WIM-комплексов количество перегруженных автомобилей уменьшилось в 5 раз.

Поступления в Государственный бюджет составили:

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2021 год: 24 WIM-станции в 14 областях - 18,6 млн грн

2022 год: 38 WIM-станций в 17 областях - 85,8 млн грн

2023 год: 50 WIM-станций в 20 областях - 175,9 млн грн

"От проекта Weight-in-Motion выиграли и местные бюджеты - общины получают часть средств за нарушение габаритно-весовых норм", - отмечают в Укртрансбезопасности.

Проект Weight-In-Motion успешно показал себя во всех регионах Украины, где не ведутся боевые действия.

"Мы зафиксировали, что количество нарушителей с запуском WIM-станции уменьшилось с 22% до 4%. Также важно, что за два года не было ни одной жалобы от перевозчиков о вымогательстве со стороны работников Укртрансбезопасности неправомерной выгоды, или дачи взятки. Это результат цифровизации процессов фиксации нарушения и отсутствия прямого контакта "нарушитель - инспектор"", - отметил Председатель Укртрансбезопасности Евгений Зборовский.

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Напоминаем:

Цель проекта заключалась в защите дорожной инфраструктуры от недобросовестных перевозчиков, которые выезжают в рейсы перегруженными.

С помощью вмонтированных в дорожное покрытие датчиков система WIM позволяет определить вес автомобиля. Камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств. Данные о нарушениях передаются и обрабатываются в Центре обработки данных Укртрансбезопасности.

Для удобства участников рынка перевозок Укртрансбезопасность совместно с АО КБ "ПриватБанк" разработали и внедрили новые шаблоны для оплаты WIM-штрафов в приложении "Приват24".