"Дело Злочевского": экс-заместитель начальника налоговой Киева возьмет кредит, чтобы задонатить на ВСУ
Судьи Высшего антикоррупционного суда Украины утвердили соглашение в "деле Злочевского" о признании виновности между прокурором САП и бывшим заместителем начальника налоговой Киева Николаем Ильяшенко.
Об этом сообщается на сайте суда.
Отмечается, что обвиняемый признал себя виновным в мошенничестве и в соучастии в даче взятки.
Ему назначили 5 лет условно без конфискации имущества. В частности, суд отменил арест с 1/2 дома под Киевом, 1/2 квартиры в столице, земельных участков и нежилых помещений.
При этом Ильяшенко обязался заплатить 50 млн грн на армию дронов.
"По словам обвиняемого, для того, чтобы оплатить эти средства, он взял кредит в банке, а дальше будет продавать недвижимость, чтобы погасить долг", - говорится в сообщении.
Также Ильяшенко предоставит обличительные показания по другому делу, в котором он является потерпевшим и где мошенники выманили у него 1,5 млн долларов за закрытие дела о взятке.
Кроме того, Ильяшенко якобы способствовал борьбе с российской агрессией.
Приговор вынесли особым мнением судьи.
По приговору суда, обличителю коррупции Евгению Шевченко выплатят 13 млн 299 тысяч грн.
Напоминаем:
В 2023 году по "делу Злочевского" на сделку пошел адвокат Андрей Кича, а также сам экс-министр Николай Злочевский.
В общем, Кича, Злочевский и Ильяшенко на троих оплатили 680 млн грн на дроны для военных, а Злочевский также дополнительно предоставил благотворительной помощи для армии на 160 млн грн.
Что известно о рекордной взятке НАБУ и САП по "делу Злочевского"
В июне 2020 года НАБУ и САП сорвали попытку передать руководству антикоррупционных органов рекордные 5 млн долларов за закрытие дела, связанного с выдачей кредитов "Реал-банка" олигарха Курченко.
Еще 1 млн долларов должен был пойти посреднику-налоговику Ильяшенко. Посредниками в деле также были адвокат Кича и экс-руководитель одного из департаментов ГФС Мазурова. Передачу средств организовал экс-министр экологии времен Януковича Николай Злочевский.
19 апреля Высший антикоррупционный суд по инициативе НАБУ и САП позволил снять арест с этих средств. 5,95 млн долл. США (более 170 млн грн по курсу НБУ) уже перечислены на нужды обороноспособности государства.
За последние три года было несколько попыток вывести Злочевского из-под удара и оставить его даже без судимости. Сначала привлекали Печерский суд, через который пытались забрать дело у НАБУ.
Затем через ВСП мстили судье ВАКС, которая позволила заочное расследование в отношении экс-министра. А дальше уже сам ВАКС возвращал обвинительный акт, что могло бы похоронить производство из-за истечения сроков расследования. Однако апелляция не позволила этого сделать.
В результате все обвиняемые получили обвинительные приговоры и судимости, но никто не сел в тюрьму. В то же время дело принесло около 1 млрд грн на нужды военных.
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