Нефть стабилизировалась после потерь на прошлой неделе

Цены на нефть 2 октября остаются стабильными после потерь в конце прошлой недели, поскольку внимание инвесторов вернулось к жестким глобальным прогнозам предложения.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 17 центов, или 0,18%, до 92,37 доллара за баррель до 8:02 GMT после падения на 90 центов в пятницу.

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Ноябрьские фьючерсы на Brent упали на 7 центов до 95,31 доллара за баррель на момент истечения контракта в пятницу.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 26 центов, или 0,29%, до 91,05 доллара за баррель после потери 92 центов в пятницу.

Что повлияло на цены

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Агентство отмечает, что оба контрольных показателя выросли почти на 30% в третьем квартале из-за прогнозов значительного дефицита предложения сырой нефти в четвертом квартале после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили дополнительные сокращения поставок до конца года.

Четверо источников Reuters в ОПЕК+ рассказали, что Организация вряд ли изменит свою текущую политику добычи нефти во время встречи группы под названием Совместный министерский мониторинговый комитет 4 октября.

В NS Trading заявили, что цены на нефть начали неделю на сильной ноте на фоне беспокойства по поводу предложения, поскольку не ожидается изменений политики со стороны ОПЕК+, тогда как избегание прекращения работы правительства США на выходных дало некоторое облегчение.

Официальные данные 30 сентября показали, что промышленная деятельность Китая в сентябре выросла впервые за шесть месяцев, прибавив к ряду показателей, свидетельствующих о том, что вторая по величине экономика мира стала стабилизироваться.

Экономическая правда