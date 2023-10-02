Курс валют на 2 октября: на "черном рынке" дорожает доллар

нбу

2 октября наличная гривна на "черном рынке" ослабла против доллара, против евро национальная валюта стабильна, в кассах банков гривня несколько укрепилась.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,7 – 38,13 грн против котировок в 37,58 – 38,04 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,48 - 40,77 грн против курса 40,44 - 40,76 грн за евро накануне.

Реклама:

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,5 – 38,15 грн (курс на 29 сентября – 37,55 – 38,2 грн);

Евро – 40,1 – 40,8 грн (курс на 29 сентября – 40,0 – 40,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,15 – 37,75 грн;

Ощадбанк – 37,45 – 38,2 грн;

Укрэксимбанк – 37,35 – 38,15 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Реклама:

Напоминаем:

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.