Ирландская компания "поставила на паузу" соглашение по выкупу у итальянцев цементных заводов в Украине

Мировой производитель цемента с активами в Украине CRH подготовил документы на покупку заводов на Волыни и в Николаевской области, но Антимонопольный комитет Украины не принял заявление.

Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко в ответе на запрос ЭП.

В Комитет поступали заявления о предоставлении разрешения на приобретение компанией "CRH UKRAINE B.V." акций ЧАО "Дикергофф цемент Украина" и доли в уставном капитале ООО "Дикергофф Украина".

CRH – ирландская компания, владеющая в Украине заводами по производству цемента под брендом Cemark в Каменце-Подольском, Одессе и Львовской области.

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"Дикергофф цемент Украина" - дочерняя компания итальянской Buzzi, до сих пор не вышедшая с российского рынка. В Украине она владеет заводами "Волынь-цемент" в Здолбунове, "Югцемент" на Николаевщине, а также имеет активы в Киеве, Одессе и Николаеве.

По словам Кириленко, заявление не отвечало требованиям Положения о концентрации и Положения о согласованных действиях и препятствовало их рассмотрению комитетом. Соответственно, заявления вернули заявителям.

"По состоянию на сегодняшний день повторные заявления в Комитет не поступали", - заявил Кириленко.

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Ранее источники ЭП на строительном рынке сообщали, что АМКУ попросил покупателей цемента предоставить информацию по всем видам и маркам цемента за 2018-2022 годы, что может свидетельствовать о начале расследования для разрешения или запрета на концентрацию активов CRH и Buzzi.

Впрочем, по словам Кириленко, исследование начато АМКУ по собственной инициативе и не связано с представлением вышеупомянутых заявлений на концентрации и согласованные действия.

"Это исследование было начато в 2020 году, в частности, с целью определения рыночного положения всех участников рынка цемента, включающего в себя оценку степени конкуренции между ними.

Также исследование предусматривает анализ действий участников рынка цемента на соблюдение ими требований законодательства о защите экономической конкуренции, в частности, в части обоснованности формирования отечественными производителями цемента цены реализации единицы товара на внутренний рынок", – говорится в ответе на запрос ЭП.

В июне Buzzi сообщал, что достиг согласия с CRH о продаже активов в Словакии и Украине за 100 млн евро. Соглашение зависело от получения необходимых разрешений регулирующих органов и ожидалось в 2024 году.

Экономическая правда