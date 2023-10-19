Великобритания профинансирует 10 проектов восстановления в пострадавших от России общинах

Минвосстановление при поддержке правительства Великобритании объявило конкурс для отбора украинских общин, чтобы поддержать их в разработке планов восстановления в рамках совместного проекта "Раннее восстановление Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

По результатам конкурса будет избрано 10 территориальных общин, пострадавших в результате российской агрессии. Обществам помогут подготовить планы восстановления и развития и соответствующую проектно-сметную документацию.

Все общины, которые заполнят анкеты сотрудничества, смогут принять участие в учебных мероприятиях.

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Должностные лица органов местного самоуправления узнают, как привлекать финансирование от международных партнеров, наладить межмуниципальное сотрудничество, работать с цифровыми инструментами, в том числе с системой DREAM.

"На локальном уровне можно максимально точно сформировать потребности и приоритеты восстановления территорий. Министерство всесторонне поддерживает и поощряет лидерство общин в разработке планов местного восстановления. Ценно, что к этому процессу приобщаются британские партнеры", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

Он отметил, что конкурс в рамках совместного проекта "Раннее восстановление Украины" позволит общинам не только разработать планы, но и начать их воплощение на наиболее пострадавших от российской агрессии территориях.

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Заинтересованные общины могут заполнить анкету по ссылке.

Дедлайн: 23 октября 2023, 18.00.

Напоминаем:

Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено на различные программы восстановления 62,3 млрд. грн., из которых почти 1,7 млрд. предусмотрено на Сумскую область, а 673 млн. — на Черниговскую.