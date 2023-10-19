Минприроды готовит налог на мусор

Минприроды совместно с Министерством финансов и Государственной налоговой службой разрабатывают законопроект, которым вводится налог на мусор.

Об этом рассказала заместитель министра Виктория Киреева в интервью Украинскому радио.

По ее словам, законопроект вводит экологический налог на захоронение отходов, который будет иметь различные коэффициенты, и сделает захоронение невыгодным.

"Сейчас наша задача - чтобы захоронение стало невыгодным. А переработка, наоборот, приносила заработок и инвестиции", - сказала заместитель министра.

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Для решения проблемы мусора в Украине уже был принят рамочный Закон "Об управлении отходами". Он, среди прочего, позволил четко определить: что перерабатывать, а что захоранивать. Следующий шаг - внедрить финансовые инструменты, а именно - экологический налог на захоронение отходов, который будет стимулировать к сортировке.

"Следующая наша задача - это внедрять именно сортировку, раздельный сбор отходов. И для этого мы включаем несколько инструментов. Первый инструмент - это именно экологический налог на захоронение отходов. Сейчас Министерство защиты окружающей среды нарабатывает подходить к этому вместе с Министерством финансов и Налоговой. И в ближайшее время мы будем обсуждать уже публично проект", - сказала Киреева.

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Заместитель министра отметила, что экологическим налогом на захоронение отходов также внедряется коэффициент для тех, кто собирает отходы и тех, кто дальше их захоранивает.

"Тот, кто будет собирать не сортированный мусор, у него очень будет отличаться налог от того, кто его сортирует. Это первый такой инструмент для внедрения сортировки, который государство дает бизнесу, который занимается сортировкой. Потому, что не будет выгодно перевозчикам и тем, кто собирает отходы на полигонах, принимать не сортированный мусор. Это просто будет в несколько раз отличаться сумма", - сказала она.

"То есть главная идея такова: хотим платить меньший налог - начинаем сортировать. Когда появится рынок сортировки, спрос и предложение, тогда все это начнет развиваться. Это будет новая сфера развития и изготовления определенной продукции из вторичного сырья", - рассказала представительница Минприроды.

Дополнительно будут и определенные поступления в государственный и местные бюджеты. И органы местного самоуправления как раз смогут, за счет экологических средств, обустраивать места для сбора этого мусора.

По словам заместителя министра, данная законодательная инициатива дополнит еще один инструмент обращения с отходами, который будет введен после принятия законопроекта об отходах тары и упаковки - "загрязнитель платит". Этот законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

"От тары и упаковки самый большой процент отходов, и мы не знаем, что с ними делать. Сюда относятся и пластиковые бутылки, и бумага, и обертки, и стеклянные и алюминиевые банки, и многое другое. Это, наверное, 95% того сырья, которое нужно сортировать. И как раз этот закон четко внедряет этот механизм", - сказала заместитель министра.

"Согласно этому закону, каждый производитель должен будет собрать определенное количество своей продукции и переработать. А если этого не сделает, то будет платить большие штрафы. Поэтому, например, предприятия, которые производят напитки, будут заинтересованы их собрать. И они будут задействовать другие механизмы для привлечения людей к сдаче этих отходов", - добавила она.

Таким образом, по словам представительницы Минприроды, будет создана новая финансовая система обращения с отходами в Украине.

"Она работает в Европе. В Японии она уже имеет 30 уровней сортировки. Мы будем начинать с нескольких видов отходов. Затем перейдем на батарейки, электронное оборудование, шины, масла и даже утилизацию автотранспортных средств", - рассказала заместитель министра.

Дополнительно выстраиваются и новые требования к свалкам и полигонам.

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