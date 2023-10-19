Вагоны для "Укрзализныци" совокупно производят до 150 компаний - депутат

УЗ

К производству пассажирских вагонов для "Укрзализныци" привлечены около 150 предприятий, выполняющих десятки заказов на металл, комплектующие, детали интерьера для подвижного состава.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Совета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский в Facebook.

"Когда Укрзализныця объявила о контракте на поставку 44 украинских пассажирских вагонов, это запустило целую волну соглашений, в которых задействованы десятки предприятий и тысячи работников. Именно так работает машиностроение и перерабатывающая промышленность. Каждый заказ дает мультипликационный эффект", - отметил депутат.

Он пояснил, что исполнителем контракта с Укрзализныцей является Крюковский вагоностроительный завод, который, в свою очередь, уже сделал заказ для главных поставщиков.

Реклама:

"Листовый прокат производит завод в Запорожье, колесные пары – предприятие в Днепре, подшипники – в харьковский завод. Оконные комплекты для пассажирских вагонов производят также в Днепре, полки, сиденья и интерьер кабины поезда - релоцированное из Запорожской области предприятие. Еще одно запорожское предприятие выпускает роллетные шторы", – приводит пример Кисилевский.

Еще один харьковский производитель, производивший часть деталей вагонного интерьера, серьезно пострадал от вражеских обстрелов, но имеет шанс восстановиться.

Электрооборудование для вагонов производится на нескольких предприятиях в Харькове, Днепре и Запорожье. Светильники для вагонов – на производствах из Киева и Кременчуга, кондиционеры – завод из Николаева, аккумуляторы – столичное предприятие.

Реклама:

Производство вакуумных туалетных систем освоила и осуществляет днепровская компания. Также новые заказы получат черкасский завод – на лакокрасочные материалы и львовский – на кресла машиниста, в Одессе будут производить кабели.

Депутат подчеркивает, что многие из этих предприятий серьезно пострадали из-за "прилетов", некоторые были вынуждены релоцировать оборудование и работников в относительно более спокойные западные области.

Но главное то, что новый контракт Укрзализныци создает для них возможность выжить и не прекращать работу.

"Начиная от руды и заканчивая тележкой и корпусом – вагон является почти полностью украинским изделием. Количество предприятий, чья продукция формирует вагон, составляет около 150. Но и это приблизительная цифра, потому что у этих 150 есть свои подрядчики, а у тех – свои. Количество рабочих рук, задействованных в таком производстве – от 5 до 10 тысяч. Это украинцы, которые получат зарплату и смогут удерживать свои семьи в нелегких условиях войны", – добавил Кисилевский.

Заместитель председателя парламентского Комитета по экономическому развитию отмечает, что именно поэтому правительство должно делать все, чтобы большие заказы государственных компаний получали не иностранцы, а украинцы. Наконец, более 40% денег от таких заказов вернется в государственный и местные бюджеты в виде налогов, из которых финансируются Силы Обороны.

Экономическая правда