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Теплопроизводители задолжали "Нафтогазу" 95 миллиардов

Четверг, 19 октября 2023, 16:47 - Анастасия Жарикова

Долги теплопроизводителей перед "Нафтогазом" составляют 95 миллиардов гривен, более трети из них - долг по компенсации разницы в тарифах.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в эфире телемарафона "Общественное. Сопротивление".

"Это общий объем долгов, который включает, в частности, разницу в тарифах 36 млрд грн и другие составляющие", - отметил глава НАКа.

Чернышев назвал вопрос долгов в энергетике "традиционным перед началом каждого отопительного сезона".

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"На сегодняшний день компенсация разницы в тарифах еще не реализована, однако мы понимаем проблематику. Поэтому Нафтогаз пока не настаивает на уплате части долгов, связанных с разницей в тарифах, особенно общинами и городами, которые расположены в прифронтовых или деоккупированных регионах", – добавил он.

Напоминаем:

За девять месяцев 2023 года группа "Нефтегаз" уплатила более 70 миллиардов гривен налогов.

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Экономическая правда
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