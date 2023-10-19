Иностранные компании в России в 2022 году сократили более 230 тысяч работников - KSE

В прошлом году иностранные компании в России сократили свои штаты более чем на 230 тысяч человек по сравнению с довоенным 2021 годом.

Об этом говорится в результатах мониторинга KSE Institute.

Отмечается, что еще около полумиллиона сотрудников иностранных компаний в РФ были частично уволены или существенно изменились условия оплаты их труда из-за выхода из страны 288 международных компаний и смены их владельцев на местные юридические и физические лица.

"Пока ключевые специалисты продолжают уезжать из России, технологическое отставание России от Запада на фоне санкций будет только усиливаться. В то же время, одним из триггеров оттока российских специалистов стал отток именно иностранных специалистов из России, что приводит к разрушению экономических, производственных, логистических, технологических связей России со значительной частью мира", – отмечают аналитики.

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Всего на 15 октября полностью прекратили деятельность в России 288 международных компаний или 23,2% от компаний, получавших доход в России в 2022 году. Также 1221 (34,5% от общего числа) иностранных бизнесов свернули сделки и заявили о намерении покинуть страну.

Однако 1478 (41,8% от общего числа) компаний, попавших в мониторинг KSE Institute, пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 548 (15,5% от общего числа) – приостановили новые инвестиции в Россию и продолжают выжидать.

Напоминаем:

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В сентябре 2023 года с российского рынка вышли 11 иностранных компаний - таким образом, общее количество покинувших РФ бизнесов достигло 284, еще почти 2000 продолжают работать или выжидать.