Госслужба занятости начала выдавать ваучеры на 27 тысяч для обучения на сапера

Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по профессии "сапер".

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Получить ваучер номиналом до 27 000 грн, чтобы пройти соответствующее обучение, можно на специальной странице сайта Госслужбы занятости.

"Сейчас Украина - самая заминированная страна в мире. Подготовка специалистов по разминированию, с одной стороны, поможет восстановлению экономики, а с другой стороны - поможет социальной адаптации украинцев, которые возвращаются из армии к мирной жизни, или тем или иным образом пострадали во время войны", - пояснила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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По ее словам, более 174 тысяч квадратных километров территории Украины потенциально загрязнены взрывоопасными предметами.

"Поэтому гуманитарное разминирование - один из критически важных для Украины вопросов. Это возможность спасти жизни и защитить безопасность населения. А еще возможность восстановить экономику. Мы не можем ждать окончания военных действий, мы должны действовать уже сегодня", - отметила первый вице-премьер.

Обучение по профессии "сапер" в Украине будет осуществляться в восьми учебных заведениях для следующих категорий граждан:

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внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

участники боевых действий (УБД);

уволенные с военной службы;

45+ лет;

люди, которые получили ранения в результате войны;

лица с инвалидностью;

люди, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

"Отныне человек, который относится к вышеназванным категориям, имеет профессионально-техническое, профессиональное или высшее образование, сможет получить ваучер и пройти соответствующее обучение", - отмечают в Минэкономики.

Напоминаем:

Перечень профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение, включает не только профессию "сапер", а в целом 124 наименований.

С начала года ваучер на обучение получили 15 187 человек. Профинансировано по программе 178 млн грн.

Топ-10 профессий и специальностей, по которым были выданы ваучеры: психология, медсестринство, социальная работа, среднее образование (по предметным специальностям), дошкольное образование, повар, водитель автотранспорта, электрогазосварщик, тракторист-машинист, охранник.