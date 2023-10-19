Лондон вернул статус крупнейшего фондового рынка Европы

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Лондон вернул себе корону крупнейшего фондового рынка Европы, обойдя Париж, который был крупнейшей европейской биржевой площадкой с ноября 2022 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, рыночная капитализация компаний, чьи ценные бумаги торгуются на Парижской бирже, опустилась до 2,887 трлн долл, тогда как показатель Лондонской фондовой биржи - 2,888 трлн долл.

"Лондон потерял свой статус крупнейшего фондового рынка Европы в ноябре прошлого года, продолжив падение акций, которое тянется еще со времен голосования за выход Британии из ЕС в 2016 году.

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Но рынок, который в значительной степени состоит из акций сырьевых компаний, включая "голубые фишки" Shell и BP, в последнее время демонстрирует положительную динамику благодаря росту цен на нефть", - поясняет агентство.

"Британия держится лучше благодаря своей отраслевой структуре", - сказала руководитель отдела рыночного анализа RBC Brewin Dolphin Джанет Муй. "Энергетический сектор - это краткосрочная игра, которая может застраховать от более чувствительного к процентным ставкам или инфляции мирового экономического роста", - добавила она.

В то же время Парижская фондовая биржа находится под давлением экономического спада в Китае.

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"LVMH, L'Oreal SA, Hermes International и Kering SA вместе составляют почти пятую часть индекса CAC 40 и были движущей силой ралли в начале этого года. Их акции снизились с максимумов, достигнутых в начале года, поскольку аналитики предупреждают, что спрос на шикарные сумочки и ювелирные изделия, скорее всего, замедлится в Китае, а также в Европе", - добавляет Bloomberg.

При этом проблемы Лондона еще не закончились: экономика находится в состоянии упадка, а компании бегут в Нью-Йорк для листинга акций.

Так, аналитики прогнозируют, что Лондону будет трудно удержать статус крупнейшего фондового рынка Европы.

Экономическая правда