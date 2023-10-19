Банкиры прогнозируют снижение Нацбанком учетной ставки 26 октября

Представители украинских банков ожидают, что Национальный банк Украины 26 октября снизит учетную ставку на 2 процентных пункта - с 20% до 18% годовых.

Такой прогноз банкиры высказали на пресс-конференции Ассоциации украинских банков, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, что ставка будет снижаться... Думаем, что примерно где-то на 2% она еще может снизиться", - отметил заместитель председателя правления Правэкс Банка Семен Бабаев.

Его мнение о снижении ставки разделяет председатель правления Альтбанка Надежда Воробьева, отмечая наличие оснований для этого.

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Среди них она назвала снижение инфляции до 7,1%, международные резервы $39,7 млрд и их прогноз $38,3 млрд на конец года, а также курс 36,45 грн/$1.

"Я думаю, что 26 октября будет снижение где-то примерно на 2%", - сказала она.

Воробьева считает, что Нацбанк будет действовать осторожно с учетом возможного влияния учетной ставки на курс и инфляцию.

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"Если сделать резкое снижение процентной ставки ... те деньги, которые были привлечены банками на 3-6 месяцев, станут невыгодными для банков. ... Оттока не будет, но банки будут на этом терять и предлагать более дешевые депозиты. Это может привести к тому, что люди будут хотеть купить валюту, то есть появится спрос на валюту", - пояснила председатель правления Альтбанка.

Председатель правления Идея Банка Михаил Власенко также ожидает снижения учетной ставки на 2 п.п. - до 18%, он поддержал мнение коллег о необходимости возобновления кредитования и населения, и малого и среднего бизнеса.

В своем прогнозе Власенко ориентировался на ранее анонсированную регулятором информацию о снижении учетной ставки до 16-18% до конца этого года, что, в свою очередь, будет зависеть от макроэкономических показателей и курсовой стабильности.

"На мой взгляд, это ближе к 18%, потому что слишком стремительное снижение учетной ставки, особенно в этот период - ноябрь-декабрь, в условиях также чувствительности валютного рынка, значительного профицита гривневой ликвидности, могут усилить риски и повлиять на курсовую стабильность, на уровень инфляции", - пояснил он свое мнение.

Председатель правления Рада Банка Андрей Григель также присоединился к прогнозу о снижении учетной ставки на ближайшем заседании НБУ на 2 п.п. - до 18%, обосновав его отсутствием давления на гривну и рисков девальвации.

По мнению главы Рада Банка, после снижения на ближайшем заседании Нацбанк затем сохранит новую ставку до конца года.

"Зная философию Национального банка, я никогда не видел, чтобы они делали резкие движения в конце года. В основном они выпускают массу нормативных документов, чтобы банки работали над этим, но не решения по ставкам", - отметил Григель.

Он добавил, что фактор военных рисков, которые предсказать невозможно, остается важным при принятии Нацбанком своих решений.

Президент АУБ Андрей Дубас также ожидает снижения учетной ставки до 18% в конце октября без дальнейшего снижения до конца года.

В то же время Бабаев из Правэкс Банка предполагает дальнейшее снижение ставки еще на 1 п.п. до конца текущего года.

Такого же мнения придерживается и глава Альтбанка Воробьева: согласно ее ожиданиям, 14 декабря ставку могут снизить еще на 1 п.п.

"Наши ожидания - это минус 3% к концу года от сегодняшнего показателя", - сказала банкир.

Напоминаем:

В июне 2022 года учетная ставка в Украине поднялась с 10% до 25% годовых.

22 июля 2023 года Нацбанк снизил учетную ставку до 22% годовых.

14 сентября правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 22 до 20%.

До конца 2023 года запланировано еще два заседания по рассмотрению вопроса по учетной ставке: